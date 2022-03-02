«Белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий». Анатолий Глаз о переговорах между Москвой и Киевом

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией в Украине. В скором времени должен состояться второй этап переговоров между Москвой и Киевом. Как заявили в МИД Беларуси, завершаются последние приготовления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Мы неоднократно заявляли, что готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются. Белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий. Но главное сейчас, чтобы договорились сами делегации.

Точной информации о том, когда именно они начнутся и в каком составе, пока нет, поскольку украинская делегация до сих пор не прибыла к месту назначения. Однако никакой речи об отмене переговоров не идет, сдвигается лишь их время.

Напомним, первый раунд переговоров прошел 28 февраля. За пять часов стороны определили ряд тем, по которым наметили решение, после чего разъехались для консультаций в свои столицы.

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