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«Мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется». Мужчина, говоря об Украине, не смог сдержать слёз

02 марта 2022 19:53
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О ситуации в Украине. Обстановка по всей стране остается напряженной. Там продолжают звучать взрывы и выстрелы. Не умолкает и информационный накал по всем фронтам. С началом конфликта в Украине количество оружия у местного населения не поддается никакой статистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кому нужен мир в этой стране, анализировал Сергей Шуманский.  

«Мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется». Мужчина, говоря об Украине, не смог сдержать слёз-1

Это последствия ночного обстрела Донецка украинскими военными. Более 50 раз за сутки славная жовто-блакитная армия бомбила Донбасс. Повреждены десятки жилых домов, административные здания и сотни машин. Но самое страшное – в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, еще семь ранены. То же самое и в Луганске – разрушения, смерть и одно большое человеческое горе.  

«Мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется». Мужчина, говоря об Украине, не смог сдержать слёз-4

У многих здесь родственники, у многих. Ну мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется. Если мои слова долетят до вот этих высоких начальников, пусть они поймут, как это больно, как это все-таки больно, когда стреляют в твоих родителей, в твоих детей, должно быть больно.  

«Мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется». Мужчина, говоря об Украине, не смог сдержать слёз-7

А это уже центр Харькова. В областное управление полиции ракета прилетела рано утром. Пострадало и здание университета. Из города срочно эвакуируют иностранных студентов. В ДНР заявили, что украинские националисты готовят провокацию в Мариуполе. Завозят население на территорию завода, а рядом размещают военную технику. В случае окружения российскими войсками националисты планируют подорвать корпуса завода и обвинить Россию в гибели мирных жителей. Сами же преступники уходят из города через гуманитарные коридоры, по пути грабя брошенные дома.  

«Мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется». Мужчина, говоря об Украине, не смог сдержать слёз-10

Они по дворам ходили. У кого дома были пустые, закрытые (некоторые ушли куда-то к своим), так они открывали, что было хорошее, все положили в машину и увезли, ничего не оставили. Микроволновка, телевизоры, холодильник.  

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Фотофакт

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