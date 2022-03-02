«Мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется». Мужчина, говоря об Украине, не смог сдержать слёз

О ситуации в Украине. Обстановка по всей стране остается напряженной. Там продолжают звучать взрывы и выстрелы. Не умолкает и информационный накал по всем фронтам. С началом конфликта в Украине количество оружия у местного населения не поддается никакой статистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому нужен мир в этой стране, анализировал Сергей Шуманский.

Это последствия ночного обстрела Донецка украинскими военными. Более 50 раз за сутки славная жовто-блакитная армия бомбила Донбасс. Повреждены десятки жилых домов, административные здания и сотни машин. Но самое страшное – в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, еще семь ранены. То же самое и в Луганске – разрушения, смерть и одно большое человеческое горе.

У многих здесь родственники, у многих. Ну мы же одной семьей были. Я взрослый человек, плакать хочется. Если мои слова долетят до вот этих высоких начальников, пусть они поймут, как это больно, как это все-таки больно, когда стреляют в твоих родителей, в твоих детей, должно быть больно.