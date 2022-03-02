Помощник президента России в Беловежской пуще: ждём украинскую сторону завтра

Последняя информация об очередном раунде российско-украинских переговоров. Несмотря на ожидания, сегодня, 2 марта, они не состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что к месту встречи делегация Киева сможет прибыть только к завтрашнему утру. Известно, что стороны вместе выбирали локацию. Это Беловежская пуща.