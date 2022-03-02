Помощник президента России в Беловежской пуще: ждём украинскую сторону завтра

Последняя информация об очередном раунде российско-украинских переговоров. Несмотря на ожидания, сегодня, 2 марта, они не состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что к месту встречи делегация Киева сможет прибыть только к завтрашнему утру. Известно, что стороны вместе выбирали локацию. Это Беловежская пуща.
Владимир Мединский, помощник президента России:
Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест – хороший аэропорт. Украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают к нам через Польшу. На территории Беларуси полная безопасность обеспечивают спецслужбы Беларуси, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их перемещения по Украине. В заключение – ждем их завтра. Хочу поблагодарить от имени всех членов нашей делегации принимающую сторону, Беларусь, руководство Беларуси, МИД Беларуси, за гостеприимство и очень профессиональную и оперативную организацию наших переговоров.
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