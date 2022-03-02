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Минобороны России: нанесён массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины

02 марта 2022 18:18
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О ситуации в Украине. Обстановка по всей стране остается напряженной. Там продолжают звучать взрывы и выстрелы. Не умолкает и информационный накал по всем фронтам. С началом конфликта в Украине количество оружия у местного населения не поддается никакой статистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Всего за время специальной операции выведено из строя уже более полутора тысяч военных объектов Украины. Накануне Минобороны России предупредило, что нанесет высокоточные удары по объектам, которые СБУ использует для информационных атак. За этими словами последовали вполне конкретные действия. Прямым попаданием в Киеве была выведена из строя аппаратная вещания телевышки.  

Минобороны России: нанесён массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины-1

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:  
В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено. Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины.  

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Сергей Шуманский # Фотофакт

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