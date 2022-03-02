Минобороны России: нанесён массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины

О ситуации в Украине. Обстановка по всей стране остается напряженной. Там продолжают звучать взрывы и выстрелы. Не умолкает и информационный накал по всем фронтам. С началом конфликта в Украине количество оружия у местного населения не поддается никакой статистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за время специальной операции выведено из строя уже более полутора тысяч военных объектов Украины. Накануне Минобороны России предупредило, что нанесет высокоточные удары по объектам, которые СБУ использует для информационных атак. За этими словами последовали вполне конкретные действия. Прямым попаданием в Киеве была выведена из строя аппаратная вещания телевышки.