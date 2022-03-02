Советник главы Офиса Зеленского подтвердил, что переговоры с Россией состоятся вечером 2 марта

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией в Украине. В скором времени должен состояться второй этап переговоров между Москвой и Киевом. Как заявили в МИД Беларуси, завершаются последние приготовления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точной информации о том, когда именно они начнутся, пока нет. Однако, как заявил советник главы Офиса президента Украины, второй раунд переговоров все-таки состоится вечером 2 марта. А делегации будут в том же составе.

Напомним, первый раунд переговоров прошел 28 февраля. За пять часов стороны определили ряд тем, по которым наметили решение, после чего разъехались для консультаций в свои столицы.