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Советник главы Офиса Зеленского подтвердил, что переговоры с Россией состоятся вечером 2 марта

02 марта 2022 13:49
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией в Украине. В скором времени должен состояться второй этап переговоров между Москвой и Киевом. Как заявили в МИД Беларуси, завершаются последние приготовления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точной информации о том, когда именно они начнутся, пока нет. Однако, как заявил советник главы Офиса президента Украины, второй раунд переговоров все-таки состоится вечером 2 марта. А делегации будут в том же составе.

Напомним, первый раунд переговоров прошел 28 февраля. За пять часов стороны определили ряд тем, по которым наметили решение, после чего разъехались для консультаций в свои столицы.

Советник главы Офиса Зеленского подтвердил, что переговоры с Россией состоятся вечером 2 марта-1

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Алексей Арестович # Фотофакт

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