Прямой эфир

Благодаря усилиям Трампа Tiktok возобновил работу в США

20 января 2025 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

TikTok вновь стал работать для пользователей в США, при этом при входе в программу появляется сообщение с благодарностью за усилия президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

Хотя сервис работает в штатном режиме, он пока остается недоступным в магазине приложений Apple.

Благодаря усилиям Трампа Tiktok возобновил работу в США-1

Фото: pixabay

Ранее, в ночь на воскресенье, TikTok перестал запускаться в США и был удален из магазина Apple. Однако Трамп объявил о своих намерениях издать указ об отсрочке запрета TikTok в день своей инаугурации, 20 января.

Он обратился к технологическим компаниям с просьбой продолжать работу сервиса и заверил их, что они не будут привлечены к ответственности до тех пор, пока не будет издан указ.

Ввод запрета на TikTok связан с подписанным президентом Джо Байденом в 2024 году законом, который предписывает продать TikTok американской компании до 19 января, дабы избежать запрета.

# Международная политика # Новости США # США # политика США # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц
20 января 2025 07:36

В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц

ХАМАС передал Израилю первых освобождённых заложников
20 января 2025 07:36

ХАМАС передал Израилю первых освобождённых заложников

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января
20 января 2025 07:35

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января