Благодаря усилиям Трампа Tiktok возобновил работу в США

Хотя сервис работает в штатном режиме, он пока остается недоступным в магазине приложений Apple.

TikTok вновь стал работать для пользователей в США, при этом при входе в программу появляется сообщение с благодарностью за усилия президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

Ранее, в ночь на воскресенье, TikTok перестал запускаться в США и был удален из магазина Apple. Однако Трамп объявил о своих намерениях издать указ об отсрочке запрета TikTok в день своей инаугурации, 20 января.

Он обратился к технологическим компаниям с просьбой продолжать работу сервиса и заверил их, что они не будут привлечены к ответственности до тех пор, пока не будет издан указ.

Ввод запрета на TikTok связан с подписанным президентом Джо Байденом в 2024 году законом, который предписывает продать TikTok американской компании до 19 января, дабы избежать запрета.