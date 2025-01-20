В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц

В сопровождении военнослужащих ЦАХАЛ в Израиль прибыли трое заложников, освобожденных ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.
Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердил факт передачи и заявил о намерении добиться освобождения оставшихся пленников. ХАМАС сказало, что освободит трех заложников в рамках соглашения с Израилем.
При этом в Египте заявили, что Израиль освободит 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на троих израильских заложников.
С 19 января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о 42-дневном прекращении огня и добиваются окончательного прекращения боевых действий. Первая фаза сделки включает в себя освобождение 33 израильских заложников в обмен на 1000 палестинских заключенных. Соглашение гарантируют Катар, Египет и США.