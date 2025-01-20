В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц

В сопровождении военнослужащих ЦАХАЛ в Израиль прибыли трое заложников, освобожденных ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердил факт передачи и заявил о намерении добиться освобождения оставшихся пленников. ХАМАС сказало, что освободит трех заложников в рамках соглашения с Израилем.