Прямой эфир

В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц

20 января 2025 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В сопровождении военнослужащих ЦАХАЛ в Израиль прибыли трое заложников, освобожденных ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердил факт передачи и заявил о намерении добиться освобождения оставшихся пленников. ХАМАС сказало, что освободит трех заложников в рамках соглашения с Израилем.

В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц-1

Фото: pixabay

При этом в Египте заявили, что Израиль освободит 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на троих израильских заложников.

С 19 января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о 42-дневном прекращении огня и добиваются окончательного прекращения боевых действий. Первая фаза сделки включает в себя освобождение 33 израильских заложников в обмен на 1000 палестинских заключенных. Соглашение гарантируют Катар, Египет и США.

# Международная политика # Израиль # Палестина-Израиль # Армия # Катар # США

Другие новости рубрики

Все новости
ХАМАС передал Израилю первых освобождённых заложников
20 января 2025 07:36

ХАМАС передал Израилю первых освобождённых заложников

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января
20 января 2025 07:35

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января

CNN: Трамп намерен позвонить Путину по Украине в ближайшие дни
20 января 2025 07:27

CNN: Трамп намерен позвонить Путину по Украине в ближайшие дни