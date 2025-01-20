Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января

Затем новый хозяин Белого дома озвучит цели своей администрации на ближайшие четыре года. Правда, многих приглашенных ждет разочарование. Они не смогут стать свидетелями события, поскольку церемония, которая традиционно проходила на ступенях Капитолия, перенесена в закрытое помещение и состоится при усиленных мерах безопасности. В американскую столицу прибыли около 10 тысяч военных. Вокруг квартала, где пройдет мероприятие, уже установлены металлические ограждения, улицы патрулируют усиленные наряды полиции.