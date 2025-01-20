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ХАМАС передал Израилю первых освобождённых заложников

20 января 2025 07:36
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В рамках режима прекращения огня ХАМАС через Международный Красный Крест передал Израилю первых заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ХАМАС передал Израилю первых освобождённых заложников-2

Три молодые женщины после 470 дней заточения смогут вернуться домой. Их освобождение – часть договоренностей о прекращении огня в Газе. Израильская сторона в свою очередь выпустила из тюрем 90 палестинцев. Всего же, согласно договору, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных. А подразделения ЦАХАЛ должны отойти к границам Анклава.

# Палестина-Израиль

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