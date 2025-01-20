ХАМАС передал Израилю первых освобождённых заложников

Три молодые женщины после 470 дней заточения смогут вернуться домой. Их освобождение – часть договоренностей о прекращении огня в Газе. Израильская сторона в свою очередь выпустила из тюрем 90 палестинцев. Всего же, согласно договору, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных. А подразделения ЦАХАЛ должны отойти к границам Анклава.