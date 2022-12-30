Бедность деревень и луганские ополченцы. Что поразило Вадима Гигина во время поездки на освобождённые территории?
Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы были на референдуме, в Луганске, в Донецкой области, в освобожденных территориях, в Энергодаре. Какие ваши общие выводы от тех людей, дорог, степей, местных жителей, русских солдат, новой администрации?
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Первое и о чем Владимир Рудольфович Соловьев говорил, когда посетил, это ужасная бедность, особенно в сельских районах, которая была и до начала военной операции. Когда мы привезли гуманитарную помощь в Мелитопольский район, я просто увидел, как живут люди. Это производит впечатление. Во-вторых, это, конечно, бойцы, с которыми мы общались. Уверенные в себе, в своей победе, четко осознающие, с кем они воюют. И мы видели, это и луганские ополченцы, которым не надо объяснять цели их борьбы. Вот эта сцена начала театрального сезона, который совпал с референдумом, когда весь зал Луганского драматического театра стоит, они вспоминают актеров, ребят, которые сейчас на фронте.
Григорий Азаренок:
Мы познакомились с министром культуры Луганской Народной Республики. По-моему, под 40 боевых выходов? Это совершенно другие люди.
Вадим Гигин:
Когда девочка 18-летняя, которой угрожают расправой в Мелитополе, и она стоит за свои взгляды, свои идеалы. Музей в Краснодоне, где тоже никому не надо объяснять, насколько живы традиции, память о молодой гвардии. Это «Вагнера» ребята, мы их тоже видели, это «ахматовцы», с которыми мы пересекались. Это все – лицо русской армии, которая сражается, у которой есть успехи, у которой есть и неудачи, и ошибки. Самое главное – ее сломать нельзя. Они продолжают свою борьбу, потому что они понимают конечные цели, что стоит на кону, за что идет борьба. И это, конечно, вызывает уважение.
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