Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы были на референдуме, в Луганске, в Донецкой области, в освобожденных территориях, в Энергодаре. Какие ваши общие выводы от тех людей, дорог, степей, местных жителей, русских солдат, новой администрации?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Первое и о чем Владимир Рудольфович Соловьев говорил, когда посетил, это ужасная бедность, особенно в сельских районах, которая была и до начала военной операции. Когда мы привезли гуманитарную помощь в Мелитопольский район, я просто увидел, как живут люди. Это производит впечатление. Во-вторых, это, конечно, бойцы, с которыми мы общались. Уверенные в себе, в своей победе, четко осознающие, с кем они воюют. И мы видели, это и луганские ополченцы, которым не надо объяснять цели их борьбы. Вот эта сцена начала театрального сезона, который совпал с референдумом, когда весь зал Луганского драматического театра стоит, они вспоминают актеров, ребят, которые сейчас на фронте. Григорий Азаренок:

Мы познакомились с министром культуры Луганской Народной Республики. По-моему, под 40 боевых выходов? Это совершенно другие люди.