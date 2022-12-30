Гигин: запомните, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, не будет партизанами

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.

Григорий Азаренок: Плана «Ост» на было у них, а вот партизаны…

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»: Конечно, хотелось бы не упоминать о наших противниках, но они, оплевывая, выливая ведра, ушаты грязи и лжи, все равно пытаются себе присябечыць это великое слово «партизаны». Потому что Беларусь ассоциируются с партизанами. Сколько гадостей именно они, которые пытаются использовать это слово в своих целях, вылили на память о партизанах?

Вадим Гигин:

И насколько глубоко в народе живет уважение к партизанскому подвигу, насколько Беларусь подлинно партизанская. Запомните, гаденыши, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, которым за терроризм дают большие сроки (надеюсь, таких больше не будет, но если кто-то попытается так сделать, получит также), не будет партизанами. Они полицаи, они духовные наследники мрази и слизи. Вот кто они такие. А партизаны, нет, ребята, партизаны – это другие. Это бойцы бригад, которые освобождали нашу землю. Партизаны – это те, кто в 1941-м уходил в леса, те, кто пускал под откос нацистские эшелоны, те, кто стоял под красным знаменем той страны, которой сегодня исполняется 100 лет. Вот они партизаны. Белорусский партизан не может быть под БЧБ-тряпкой, не может быть. Максимум, что он сделает с этой тряпкой, так это вытрет свой сапог.

Григорий Азаренок:

Как делали наши бойцы в 2020-м.

Вадим Гигин:

Потому что эта тряпка развивалась, когда по минским улицам ходил гауляйтер Кубе.

«Это десятки человек, может, чуть больше». Сколько белорусов воюет на стороне ВСУ?