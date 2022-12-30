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Гигин: запомните, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, не будет партизанами

30 декабря 2022 18:38
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.

Гигин: запомните, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, не будет партизанами-1

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Конечно, хотелось бы не упоминать о наших противниках, но они, оплевывая, выливая ведра, ушаты грязи и лжи, все равно пытаются себе присябечыць это великое слово «партизаны». Потому что Беларусь ассоциируются с партизанами. Сколько гадостей именно они, которые пытаются использовать это слово в своих целях, вылили на память о партизанах?

Григорий Азаренок, СТВ:
Партизаны виноваты, что вескі сжигали.

Вадим Гигин:
Во всем виноваты партизаны.

Григорий Азаренок:
Плана «Ост» на было у них, а вот партизаны…

Гигин: запомните, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, не будет партизанами-4

Вадим Гигин:
И насколько глубоко в народе живет уважение к партизанскому подвигу, насколько Беларусь подлинно партизанская. Запомните, гаденыши, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, которым за терроризм дают большие сроки (надеюсь, таких больше не будет, но если кто-то попытается так сделать, получит также), не будет партизанами. Они полицаи, они духовные наследники мрази и слизи. Вот кто они такие. А партизаны, нет, ребята, партизаны – это другие. Это бойцы бригад, которые освобождали нашу землю. Партизаны – это те, кто в 1941-м уходил в леса, те, кто пускал под откос нацистские эшелоны, те, кто стоял под красным знаменем той страны, которой сегодня исполняется 100 лет. Вот они партизаны. Белорусский партизан не может быть под БЧБ-тряпкой, не может быть. Максимум, что он сделает с этой тряпкой, так это вытрет свой сапог.

Григорий Азаренок:
Как делали наши бойцы в 2020-м.

Вадим Гигин:
Потому что эта тряпка развивалась, когда по минским улицам ходил гауляйтер Кубе.

«Это десятки человек, может, чуть больше». Сколько белорусов воюет на стороне ВСУ?

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# Великая Отечественная война # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Вильгельм Кубе # Фотофакт

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