Гигин: запомните, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, не будет партизанами

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Конечно, хотелось бы не упоминать о наших противниках, но они, оплевывая, выливая ведра, ушаты грязи и лжи, все равно пытаются себе присябечыць это великое слово «партизаны». Потому что Беларусь ассоциируются с партизанами. Сколько гадостей именно они, которые пытаются использовать это слово в своих целях, вылили на память о партизанах?
Григорий Азаренок, СТВ:
Партизаны виноваты, что вескі сжигали.
Вадим Гигин:
Во всем виноваты партизаны.
Григорий Азаренок:
Плана «Ост» на было у них, а вот партизаны…
Вадим Гигин:
И насколько глубоко в народе живет уважение к партизанскому подвигу, насколько Беларусь подлинно партизанская. Запомните, гаденыши, никогда та мразь, которой наши воины простреливают ноги, которым за терроризм дают большие сроки (надеюсь, таких больше не будет, но если кто-то попытается так сделать, получит также), не будет партизанами. Они полицаи, они духовные наследники мрази и слизи. Вот кто они такие. А партизаны, нет, ребята, партизаны – это другие. Это бойцы бригад, которые освобождали нашу землю. Партизаны – это те, кто в 1941-м уходил в леса, те, кто пускал под откос нацистские эшелоны, те, кто стоял под красным знаменем той страны, которой сегодня исполняется 100 лет. Вот они партизаны. Белорусский партизан не может быть под БЧБ-тряпкой, не может быть. Максимум, что он сделает с этой тряпкой, так это вытрет свой сапог.
Григорий Азаренок:
Как делали наши бойцы в 2020-м.
Вадим Гигин:
Потому что эта тряпка развивалась, когда по минским улицам ходил гауляйтер Кубе.
«Это десятки человек, может, чуть больше». Сколько белорусов воюет на стороне ВСУ?
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