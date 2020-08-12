Башар Асад поздравил Александра Лукашенко: «Желаю вам дальнейших успехов в руководстве страной»

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления от зарубежных лидеров с переизбранием на пост Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Президент Сирии направил следующие слова в адрес главы нашего государства.

Башар Асад, Президент Сирии:

С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Желаю вам дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного нам народа. Ваша победа и переизбрание на новый президентский срок предоставляет нашим правительствам новые возможности укрепить сотрудничество во всех сферах и поднять наши отношения на новый уровень в интересах двух дружественных стран и народов.

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