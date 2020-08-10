«Результаты голосования ещё раз продемонстрировали огромное доверие белорусского народа к вам». Президент Узбекистана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Новости Беларуси. Предварительные результаты голосования 10 августа озвучила председатель Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пяти кандидатов преимущественное большинство у действующего главы государства. Александр Лукашенко набрал более 80 % голосов избирателей. В его адрес сегодня поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров в связи с переизбранием на высший государственный пост в Беларуси.

«Мира, стабильности, взаимопонимания и процветания». Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Поступили в адрес Александра Лукашенко и поздравления и от президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана:

Высокая явка избирателей и результаты голосования еще раз продемонстрировали огромное доверие белорусского народа к вам, его сплоченность и полную поддержку продолжения эффективных реформ, проводимых под вашим руководством и направленных на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономического роста в стране.