ВВП Великобритании во втором квартале сократился на рекордные 20,4%

Новости Великобритании. Впервые с 2011 года экономика Великобритании вступила в рецессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП страны во втором квартале сократился почти на 20,5 %, что стало самым существенным падением в квартальном выражении за последние 65 лет. Наибольший удар пришелся на сферу услуг. Пострадал также строительный сектор.