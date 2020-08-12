ВВП Великобритании во втором квартале сократился на рекордные 20,4%

Новости Великобритании. Впервые с 2011 года экономика Великобритании вступила в рецессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Впервые с 2011 года экономика Великобритании вступила в рецессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВВП страны во втором квартале сократился почти на 20,5 %, что стало самым существенным падением в квартальном выражении за последние 65 лет. Наибольший удар пришелся на сферу услуг. Пострадал также строительный сектор.
Такая экономическая обстановка в стране – результат пандемии и карантина. Постепенно стабилизироваться ситуация начала лишь по ходу смягчения и отмены ограничительных мер.