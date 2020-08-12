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ВВП Великобритании во втором квартале сократился на рекордные 20,4%

12 августа 2020 13:55
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Новости Великобритании. Впервые с 2011 года экономика Великобритании вступила в рецессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Великобритании во втором квартале сократился на рекордные 20,4%-1

ВВП страны во втором квартале сократился почти на 20,5 %, что стало самым существенным падением в квартальном выражении за последние 65 лет. Наибольший удар пришелся на сферу услуг. Пострадал также строительный сектор.

ВВП Великобритании во втором квартале сократился на рекордные 20,4%-4

Такая экономическая обстановка в стране результат пандемии и карантина. Постепенно стабилизироваться ситуация начала лишь по ходу смягчения и отмены ограничительных мер.

# Коронавирус # Фотофакт

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