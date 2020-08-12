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Президент Вьетнама поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

12 августа 2020 10:57
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления от зарубежных лидеров с переизбранием на пост Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем послании вьетнамский лидер отметил, что Вьетнам всегда следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под руководством Александра Лукашенко в развитии и повышении позиции страны на международной арене.

Президент Вьетнама поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-1

Нгуен Фу Чонг, президент Вьетнама:
Вьетнам придает большое значение развитию и углублению отношений традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества с Беларусью. Настроен на то, чтобы стороны продолжали тесно взаимодействовать для успешной реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, содействовали увеличению двустороннего товарооборота, расширяли инвестиционное сотрудничество между нашими странами, поднимая уровень отношений между Вьетнамом и Беларусью.

Нгуен Фу Чонг пожелал белорусскому народу достижения новых успехов в строительстве благополучной и процветающей Беларуси.  

# Выборы в Беларуси # Нгуен Фу Чонг # Александр Лукашенко # Фотофакт

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