В Турции изменили правила перевозки ручной клади в самолётах

Новости Турции. Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в салон лайнера можно проносить ограниченный список предметов. Речь идет о небольших дамских сумках, рюкзаках и ноутбуках в чехлах. Фото- и видеоаппаратуру, а также чемоданы весом не более 5 килограммов необходимо сдавать в багаж без дополнительной платы.