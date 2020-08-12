В Турции изменили правила перевозки ручной клади в самолётах

Новости Турции. Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в салон лайнера можно проносить ограниченный список предметов. Речь идет о небольших дамских сумках, рюкзаках и ноутбуках в чехлах. Фото- и видеоаппаратуру, а также чемоданы весом не более 5 килограммов необходимо сдавать в багаж без дополнительной платы.
Нарушителей новых правил могут снять с рейса. Данные меры временные и приняты для того, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции во время посадки и высадки, а также снизить риск заражения COVID-19.