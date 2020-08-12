Руководство Никарагуа Александру Лукашенко: мы подтверждаем наше желание к дальнейшему укреплению дружбы

Новости Беларуси. Поздравительное послание с переизбранием на пост Президента Беларуси в адрес Александра Лукашенко поступило от руководства Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Никарагуа:

Мы приветствуем и поздравляем Вас, осознавая важность этой победы, которая выражает суверенную волю вашего народа, мы будем вместе с Вами продолжать сотрудничество в области безопасности, стабильности, мира, развития и процветания.

Желая Вам успехов в реализации Ваших планов, проектов и целей по обеспечению благосостояния белорусского общества, мы подтверждаем наше желание к дальнейшему укреплению связей дружбы, солидарности и братского сотрудничества во всех сферах и на всех международных форумах, где у нас есть единое видение мира, стремящегося к открытому диалогу, гармонии, соблюдению прав и социальной справедливости, миру и прогрессу.

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