Байден заявил о переброске войск в Восточную Европу и страны НАТО. Что по этому поводу сказал Зеленский?
На фоне миролюбивых заявлений белорусского лидера президент США сообщил о переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО. По словам Байдена, этот контингент небольшой – всего около 9 000 человек. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Это сделано для укрепления обороны от якобы готовящегося нападения России на Украину. Причем Москва уже неоднократно отвергала обвинения в вынашивании агрессивных планов в отношении Киева.
Примечательно, что к этому решению американского президента очень осторожно отнеслись в самом Пентагоне. Размещение в Европе группы американских военных может иметь большие последствия. Министр обороны США заявил, что у России появился законный повод действовать против Украины, так как она наращивает военную мощь у восточных границ.
Это понимают и в самом Киеве. Зеленский заявил, что опасается, что США могут специально преувеличивать угрозу российской агрессии.