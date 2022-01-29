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Байден заявил о переброске войск в Восточную Европу и страны НАТО. Что по этому поводу сказал Зеленский?

29 января 2022 12:10
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На фоне миролюбивых заявлений белорусского лидера президент США сообщил о переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО. По словам Байдена, этот контингент небольшой – всего около 9 000 человек. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:
Это сделано для укрепления обороны от якобы готовящегося нападения России на Украину. Причем Москва уже неоднократно отвергала обвинения в вынашивании агрессивных планов в отношении Киева. 

Байден заявил о переброске войск в Восточную Европу и страны НАТО. Что по этому поводу сказал Зеленский?-1

Примечательно, что к этому решению американского президента очень осторожно отнеслись в самом Пентагоне. Размещение в Европе группы американских военных может иметь большие последствия. Министр обороны США заявил, что у России появился законный повод действовать против Украины, так как она наращивает военную мощь у восточных границ.  

Байден заявил о переброске войск в Восточную Европу и страны НАТО. Что по этому поводу сказал Зеленский?-4

Это понимают и в самом Киеве. Зеленский заявил, что опасается, что США могут специально преувеличивать угрозу российской агрессии.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Джо Байден # Ллойд Остин # Владимир Зеленский # Екатерина Забенько # Фотофакт

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