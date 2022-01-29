Байден заявил о переброске войск в Восточную Европу и страны НАТО. Что по этому поводу сказал Зеленский?

На фоне миролюбивых заявлений белорусского лидера президент США сообщил о переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО. По словам Байдена, этот контингент небольшой – всего около 9 000 человек. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Это сделано для укрепления обороны от якобы готовящегося нападения России на Украину. Причем Москва уже неоднократно отвергала обвинения в вынашивании агрессивных планов в отношении Киева.