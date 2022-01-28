У французов не хватает денег на жизнь. Тысячи людей протестуют против падения доходов

Новости Франции. Французы недовольны падением доходов. В Париже тысячи людей вышли на улицы с требованием повысить заработную плату, пособия и пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К шествию присоединились госслужащие, артисты, учителя, работники больниц и студенты. Подобные марши прошли еще в 169 городах. Люди недовольны темпами инфляции, которая за год выросла почти на 3 %. А из-за взлетевших цен на коммунальные услуги и продукты у французов не хватает денег на жизнь.