Канадские дальнобойщики направились в Оттаву для участия в масштабной акции протеста

Новости Канады. В Канаде возмущение дальнобойщиков новыми антиковидными ограничениями достигло предела. Так называемый конвой свободы из грузовиков направился в столицу страны для участия в масштабной акции протеста у стен парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Оттаве может собраться не менее 2,5 тысячи большегрузов. Дальнобойщики выступают против требования об обязательной вакцинации для пересечения границы с США. Это решение властей взорвало отрасль. Все дело в том, что данная мера не только отразится на стоимости перевозок, но и увеличит без того рекордно высокую инфляцию в стране. Новые правила восприняты водителями как принуждение к вакцинации и попытка лишить многих работы. Участники автопробега намерены добиться их отмены.