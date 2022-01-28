У жителей Польши хотят отобрать внедорожники для военных нужд

Новости Польши. Напряженная ситуация, сложившаяся вокруг Украины, неожиданным образом ударила по жителям Польши. Как выяснилось, из-за этого они теперь могут лишится своих машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Владельцы внедорожников стали получать официальные письма, в которых говорится, что их авто может быть временно изъято для нужд военных. Так решило Министерство обороны. То есть в дома граждан могут прийти люди в погонах и потребовать ключи от их внедорожников. Правда, с оговоркой – в случае острой необходимости.

Это происходит впервые в послевоенной истории Польши. Перед Второй мировой военные отбирали у жителей лошадей и мотоциклы. Впрочем, по сообщениям СМИ, польская армия нуждается не только в транспорте. Как выяснилось, солдатам, дислоцированным на польско-белорусской границе, не хватает теплой одежды и зимней обуви, они вынуждены греться у костров.