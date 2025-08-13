Азарёнок: Путин представит на Аляске и наши интересы, интересы всего глобального Востока!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас все ждут встречи на Аляске. На всякий случай напомню недавние слова Президента России: «Чтобы не разочаровываться, не нужно испытывать излишних ожиданий». Золотые слова. Тут и батькин вопрос будет в самую тему: а как вы докажете, что это все не спектакль? Мы видим режиссуру. Да и актеры средненькие. Сам диалог Беларусь, конечно же, приветствует. Да вот веры вам, уж извините, нет никакой. И вы каждый день нам доказываете и словом, и делом, что вам верить – себя не уважать.
Да и понятно, почему вы так засуетились. Украинский фронт прорывают, прогрызают, как Батька метко высказался. Он вот-вот рухнет. Одна, но пламенная страсть – остановить наступление. Для чего? Вновь накачать киевский режим оружием, выстроить новые оборонительные линии, дать ТЦК набрать нового мяса и воевать дальше? Не получится.
И не может разговор о мире включать только лишь украинский вопрос. Все же начиналось с темы глобальной безопасности. Вот скажите нам, а Польша так и продолжит милитаризацию? Так и продолжит закупать танки, делать 300-тысячную или 500-тысячную армию? А Бундесвер по-прежнему будет прибывать и прибывать в литовские «Побрады», прямо к нашей границе? А зачем?
Григорий Азаренок:
Вот у нас будут скоро учения «Запад». Плановые, обычные. Мы и численность их сократили, и вглубь страны перенесли, чтоб вам дышалось спокойнее. И даже наблюдателей ваших позвали – ходите, смотрите, считайте стволы, нам скрывать нечего. Нет, ехать сюда вы не хотите. Вы с самолетов-разведчиков будете наблюдать. Почему – спрашиваем мы. И разве в Варшаве не клиенты Трампа сидят? Ну так как нам верить?
В интересное время живем. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали всеблагие как собеседника на пир. Пир намечается на севере. Аляска. И Беларусь там будет – Владимир Путин представит и наши интересы, интересы всего глобального Востока, справедливого мира, нового полюса силы. И пусть Дональд Фредович споет арию. Как он любит говорить – это будет великолепное шоу.
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