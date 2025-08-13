Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас все ждут встречи на Аляске. На всякий случай напомню недавние слова Президента России: «Чтобы не разочаровываться, не нужно испытывать излишних ожиданий». Золотые слова. Тут и батькин вопрос будет в самую тему: а как вы докажете, что это все не спектакль? Мы видим режиссуру. Да и актеры средненькие. Сам диалог Беларусь, конечно же, приветствует. Да вот веры вам, уж извините, нет никакой. И вы каждый день нам доказываете и словом, и делом, что вам верить – себя не уважать.

Да и понятно, почему вы так засуетились. Украинский фронт прорывают, прогрызают, как Батька метко высказался. Он вот-вот рухнет. Одна, но пламенная страсть – остановить наступление. Для чего? Вновь накачать киевский режим оружием, выстроить новые оборонительные линии, дать ТЦК набрать нового мяса и воевать дальше? Не получится.

И не может разговор о мире включать только лишь украинский вопрос. Все же начиналось с темы глобальной безопасности. Вот скажите нам, а Польша так и продолжит милитаризацию? Так и продолжит закупать танки, делать 300-тысячную или 500-тысячную армию? А Бундесвер по-прежнему будет прибывать и прибывать в литовские «Побрады», прямо к нашей границе? А зачем?