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Европейские страны начали серию военных учений у границ Беларуси

13 августа 2025 13:40
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Страны Европы продолжают не только тратить баснословные суммы на производство и закупку боеприпасов и вооружений, но старательно стали отрабатывать то, как их применять на практике. Различные учения проходят практически в режиме нон-стоп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские страны начали серию военных учений у границ Беларуси-2

Первой этот военный марафон начала Литва. Там стартовали масштабные маневры «Свирепый волк». Их цель – отработать действия при отражении нападения противника. Для этого была организована переброска около 400 солдат и 50 единиц бронетехники к нашим границам. В нескольких километрах от рубежей Беларуси в течение 10 дней будут вестись учебные бои и боевые стрельбы якобы в оборонительных целях. 

Европейские страны начали серию военных учений у границ Беларуси-4

Не успеет стихнуть эхо выстрелов в Литве, как эстафету тут же подхватит Германия. С конца августа и весь сентябрь Бундесвер совместно с союзниками по НАТО проведет маневры «Квадрига 2025». Их цель – отработать оперативную переброску войск и техники по суше, морю и воздуху в Литву и там уже к границам Беларуси. В этих учениях будет задействовано около 10 тысяч немецких военнослужащих. 

Такую же масштабную операцию сейчас проводит и Польша. Там уже стягивают технику и военнослужащих на Восток страны, где 4 сентября начинаются крупнейшие учения «Железный защитник». И опять в непосредственной близости от границ Беларуси появится 34 тысячи военных всех родов войск и 600 единиц бронетехники. Маневры будут проходить как на суше, так и в воздухе. 

# Европейский союз # Военные учения

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