Азарёнок о российском мессенджере: вам что лучше, ФСБ или ЦРУ?

Григорий Азаренок, СТВ:

В России все говорят про свои мессенджеры. И там все кричат, сходят с ума: ах, вот ФСБ, значит, все прослушают, контролируют. Так вам что лучше – ФСБ или ЦРУ? Этого как бы и не надо скрывать. Да, свои спецслужбы. А в Китае китайская безопасность. И его контролирует свой орган государственной безопасности. Или что? А как вы хотите? Это только у нас. На придурье 90-х все сюда завозили, там контролировали это западники. А у нас хочешь – терроризм, хочешь – экстремизм, хочешь – все что угодно. Конечно, это надо делать свои мессенджеры. Это вот что касается информационных технологий. И это везде так. Это всегда так. Какие-то наивные люди, ей-богу. Ну вы что, не знаете? Всё, что вы отправляете в интернет, всё оказывается на определенных американских серверах.

Что касается, например, Восточной Европы, то у нас всё аккумулируется в Праге. В Западной Европе все аккумулируется в Брюсселе. Есть там такой объект, кстати, его название – «Зверь». И там такие, значит, многотонные сервера стоят. И там хранится всё, в облаках хранится вся информация. Просто заводишь, забиваешь информацию там на такого-то, и все ваши переписки, хоть вы удаляете их десять раз. Все заказы там, интернет, поездки. Поэтому пошли они в задницу.

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