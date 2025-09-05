Воскресенский о крипте: вы потом менять биткоины будете на буханку хлеба и бутылку молока?

Юрий Воскресенский, политолог:

Все, кто хранит свои деньги на криптобиржах, вот этих абстрактных институциях, у которых нет ни офиса, ни адреса, никаких залогов. Они должны понимать, что потом в TikTok видео не писать, особенно после сегодняшних совещаний. Если у вас есть лишние деньги, купите государственные облигации, либо положите в банки, в том числе негосударственные банки, зарегистрированные в Республике Беларусь, либо вложите в акции белорусских предприятий, особенно связанных с реальным сектором экономики. Когда вы вкладываете в воздух, который искусственно накачивается, это касается того же и биткоина, и всех этих. Мы же понимаем, что это все искусственно накачивается. Захотят – будет он один доллар.

Или там какую-то самую дорогую пиццу в мире когда-то купил. Она сейчас миллионов сто долларов стоит по курсу, если взять те биткоины, которые он потратил. Это делается щелчком пальцев. На что вы потом эти биткоины менять будете? На буханку белорусского хлеба и бутылку молока? Как когда-то эмигранты меняли свои фамильные драгоценности? Так драгоценности хоть можно одеть и еще пощупать. А вы здесь вообще покупаете цифровую запись, несуществующий в природе актив, который надувается исключительно потому, чтобы затянуть в эту игру как можно больше лохов со всей планеты. Просто доверчивых людей не так много еще затянуто? Миллионов сто, а им надо затянуть миллиардов пять! А лучше вообще всех и тогда уже это все обрушить. Поэтому нам такая крипта не нужна. Нам нужны, значит, готовые продукции, готовые решения, информационные технологии. Нам нужно все, что связано с развязыванием платежей и обходом незаконных санкций, потому что они незаконные. При этом мы должны понимать прекрасно риски, потому что анонимной криптовалюты не существует.

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