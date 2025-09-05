Лазуткин объяснил, что представляет собой глобальное управление, предложенное КНР

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».

Андрей Лазуткин, политолог:

Еще пару лет назад говорили о том, что ШОС – это новая ООН. Но китайцам не нравится такое определение. Они говорят о том, что наше глобальное управление – оно, по сути, на принципах ООН. Только надо по-другому голосовать в ООН. Потому что есть американцы, которые либо блокируют все нормальные инициативы, либо они собирают там какие-нибудь все вместе Соломоновы острова, еще какие-нибудь острова, голосуют таким образом. У каждого государства один голос. В итоге огромный Китай имеет такой же голос, как и какие-то, которые американцы еще поделят на три страны гражданской войной. И это будет три новая члена ООН. Вот как это правильно все выстроить. Об этом, по сути, глобальное управление. То есть оно не противоречит принципу ООН, просто давайте как-то по-другому принимать решения в его рамках.

Но опять же, добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Там была ядерная триада, и западники, что в ответ они гавкают? Все оружие, которое не было испытано в зонах боевых действий. Как будто нам показали мультики, как они говорят. Китай просто ни с кем не воюет, наверное, и в этом его огромная заслуга. То есть это армия, которая большая, богатая, с новейшими вооружениями, при этом она нигде не применяется. А вы что применяется в лесопосадках в Украине? Новейшую вашу тактику натовскую, дроны, спутники, разведка? Сравните это с Китаем. Поэтому, конечно, китайцы показали, что был сигнал накануне парада, что мы не дадим России проиграть. Это сказал главный дипломат Китая Ван И. Опять же, это сигнал из ряда вон. То есть Китай всегда очень обтекаемо все комментирует. Накануне вот Аляски и Вашингтона была заявлена именно китайская оппозиция, поэтому. Вдобавок к этому огромная армия, красивый парад. Вспомните, как Трамп проводил парад у себя там в середине лета. Как это было позорно. А вот, пожалуйста, китайский парад еще и без Трампа. То есть если брать это треугольник Индии, Китая и США, то американцы сегодня проигрывают и в какой-то демонстрации силы, они проигрывают в дипломатии, потому что наезды трамповские уже перестают работать.

Индия это показала. Ну и самое главное – они проигрывают в технологиях сегодня. Потому что китайцы показали, что мы готовы сегодня обеспечивать не только себя технологиями, но еще и союзников. Вот об этом говорил наш белорусский Президент. Мы готовы. Давайте строить вместе кооперацию. Наше сырье, ваши технологии, наши общие рынки сбыта. И все будет хорошо.

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