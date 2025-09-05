«Товарищ пополнит обменный фонд»: Лазуткин о задержанном польском шпионе

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, поляки работают грубо. Уровень профессионализма у них и не повышается. Но нам это на руку все. И, конечно, в данном случае я думаю, что товарищ тоже пополнит обменный фонд. А уже кого на кого будут менять, потом это посмотрим. Государство наше как захочет, так и сделает. И при этом мы же помогали России с этими обменами. То есть напоминаем, что когда у нас менялся такой Кригер, которого из Германии вытащили, на кого его поменяли по факту? На Красикова, сотрудника ФСБ, который находился в Германии. Мы помогли России. Пожалуйста, когда нам рассказывают, что тут у нас дружба не такая с Россией. Вот она, дружба, вот настоящая дружба. Завтра этого человека с доказухой обменяют, возможно, на какого-то человека с российским гражданством. Все может быть. Понятно, что будет это не завтра. Должен быть суд, приговор и так далее. Может, надо отдохнуть в нашем там изоляторе для начала. Немножко подумать. Вообще, для монаха вот келья, уединение. Что может ты чем-то не тем по жизни занимаешься. Надо по-другому свою жизнь построить. Это даже полезно этому товарищу.

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