Французские фермеры попытались захватить продуктовый рынок – 79 человек задержаны

Во Франции фермеры попытались захватить продуктовый рынок в столичном пригороде. 79 человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты во Франции с каждым днем становятся все более массовыми. Фермеры не собираются прекращать акции, пока не будут выполнены их условия. Это сохранение льгот и уменьшение импорта дешевого продовольствия. Сейчас митингующие блокируют основные автомагистрали в пригороде Парижа. Они настроены до последнего отстаивать свои интересы и бороться с правительством.

Европа одна, и в Европе у всех нас должны быть одинаковые ограничения, одинаковые нормы и отсутствие недобросовестной конкуренции. Кроме того, существуют соглашения о свободной торговле и многое другое. Список требований очень длинный, и нам нужны конкретные вещи, которые мы сможем сразу увидеть, когда мы вернемся в свои дома.

В поддержку французских коллег по всей Европе сельхозработники выходят на протесты. Но брюссельских политиков эти выступления не особо волнуют. Еврокомиссия все-таки продлила на год свободный ввоз украинских товаров, что ставит местных производителей в нелегкое положение из-за низкой цены поставляемой продукции.