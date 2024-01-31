В Германии около 25 тысяч сотрудников аэропортов проведут забастовку 1 февраля

С начала января аграрии продолжают блокировать улицы городов. Они требуют сохранения дотаций и инвестиций в сельское хозяйство страны. Так же врачи университетских клиник по всей Германии вышли на главные площади. Протестующие просят повысить зарплаты и оплачивать переработки. Ранее активисты проводили 3 раунда переговоров с правительством и руководством учреждений, но они не принесли успеха.

А профсоюзы работников авиации уже анонсировали завтрашнюю забастовку. На рабочие места не выйдут порядка 25 тысяч сотрудников. Более 10 аэропортов по всей Германии не смогут работать в штатном режиме. Многие рейсы будут перенесены или вовсе отменены. Таким образом, коалиционное правительство Шольца продолжает терять популярность среди населения, все больше подвергая себя неминуемой отставке.