Петровский: только преданные Родине белорусы решают судьбу страны. А не падшие раскольники

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочий визит Лукашенко в Россию, исторические фейки от беглых и последние новости политики. В гостях политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Как ни крути, а повестка дня их Дуды особо не интересна.

Григорий Азаренок, СТВ:

А это еще заикнись. Не на того поставишь случайно. И все.

Петр Петровский:

А нравится – не нравится. Президент Беларуси, как ни крути, но де-факто информационный авторитет. Не Тихотайскую же обсуждать, да?

Григорий Азаренок:

Вот они сейчас часами обсуждают выборы все подряд. У вас же там проходят эти голосования у КС. Было сначала голосование за вариант выдвижения. 7 вариантов. Там какие-то жалкие 5 голосов.

Петр Петровский:

А почему КС неинтересен? Потому что это симуляция. Они на самом подкорковом, бессознательном уровне понимают, что это фейк. Это ролевая игра по зарабатыванию или выбиванию грантовых средств, которых стало меньше из-за того, что все идет бандеровцам. И в Россию всяким там белоленточникам, белогвардейцам, еще кому-то. Все это всё прекрасно понимают. И в этой ситуации ничего не остается делать им, как все-таки быть в дискурсе реальной политики. И они понимают, что судьбу Беларуси решают те белорусы, которые являются этим ядром суверенного и независимого государства. А не те падшие, которые откололись, раскольники – если такими терминами брать – и предали Родину, убежали.



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