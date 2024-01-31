Авдонин: люди в Украине перестали понимать, где правда, а где ложь, из-за влияния англосаксов

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим проявление фашистской идеологии в НАТО, а также поговорим о том, чем схожи нацистская Германия и Североатлантический альянс. В гостях аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Чем, например, англосаксы занимались 30 лет в Украине? Они уничтожали школу, формировали молодежь, которая не могла идентифицироваться...

Григорий Азаренок, СТВ:

Церковь разделяли, очень много сект насаждали.

Алексей Авдонин:

Где правда, а где ложь? И как результат, когда уничтожили полностью всю систему образования, когда люди перестали идентифицировать, где правда, а где ложь, насадили, как вы правильно сказали, псевдорелигии, псевдонауку, и тогда на это все глобальное сознание что можно насадить? Все деструктивные идеи. Это идеи какого-нибудь деструктивного язычества. Вспомните: все те, кто выходил с «Азовстали», какие у них были татуировки? В язычестве, как мы знаем... Почему у этих институтов, которые вы назвали, есть целые подразделения, которые язычество изучают? Потому что в язычестве что есть? Сверхлюди. А в христианстве сверхлюдей нет. Равенство плюс равенство перед Богом. И неких тайн, некой мистики в христианстве нет. А в различных деструктивных верованиях есть. И, конечно же, когда у вас нет экономики, когда нечего есть, дети голодные, вы будете верить во все что угодно. Мы прекрасно знаем.

Григорий Азаренок:

Как в 1990-е годы самая читающая в мире страна с самыми высокими научными школами, самым лучшим образованием погрузилась в Кашпировского, заряжение вод, во всякую вот эту вот ерунду. Вот такой шок – футурошок называется.

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