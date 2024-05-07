Апачев: мы столкнулись с армией НАТО, где англосаксы испытывают новые виды оружия руками украинцев

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим успехи российской армии в зоне СВО и поговорим о том, какие сюрпризы ждут ВСУ. В гостях музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот сейчас враг пытается нас все еще переломить, уничтожить на поле боя. Здесь тоже нельзя списывать со счетов. Ты вот рассказывал о гениальных русских мозгах Кулибиных, которые создают там новые дроны, новое оружие, самоходки и все остальное сами там, что называется, на месте. Но я слежу за их каналами. Хохлы, у них такие же мозги, они примерно этим же и занимаются. И у них много чего интересного есть.

Аким Апачев, военный корреспондент:

Мы сегодня столкнулись с армией НАТО. Сейчас идеальное время для них, для англосаксов, испытать новые виды оружия. Большая часть всего, что идет в Украину – это не украинское производство. Они летают натовской техникой.

Конечно же, мы сегодня столкнулись не с плохо укомплектованной украинской армией, а с высокотехнологичной армией НАТО, которая воюет руками украинцев. Мы сегодня воюем с НАТО.

Читайте также:

Рябцева: часть прозападной пропаганды была в том, чтобы мы верили, что на Западе всё хорошо

Российская журналистка Рябцева предложила, как склонить на свою сторону тех, кто действует против страны

Лебедева: змагары сами виноваты в том, что у них будет сильный враг. С ними нельзя договориться