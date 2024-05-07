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Апачев: мы столкнулись с армией НАТО, где англосаксы испытывают новые виды оружия руками украинцев

07 мая 2024 20:25
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим успехи российской армии в зоне СВО и поговорим о том, какие сюрпризы ждут ВСУ. В гостях музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Апачев: мы столкнулись с армией НАТО, где англосаксы испытывают новые виды оружия руками украинцев-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот сейчас враг пытается нас все еще переломить, уничтожить на поле боя. Здесь тоже нельзя списывать со счетов. Ты вот рассказывал о гениальных русских мозгах Кулибиных, которые создают там новые дроны, новое оружие, самоходки и все остальное сами там, что называется, на месте. Но я слежу за их каналами. Хохлы, у них такие же мозги, они примерно этим же и занимаются. И у них много чего интересного есть.

Аким Апачев, военный корреспондент:
Мы сегодня столкнулись с армией НАТО. Сейчас идеальное время для них, для англосаксов, испытать новые виды оружия. Большая часть всего, что идет в Украину – это не украинское производство. Они летают натовской техникой.

Конечно же, мы сегодня столкнулись не с плохо укомплектованной украинской армией, а с высокотехнологичной армией НАТО, которая воюет руками украинцев. Мы сегодня воюем с НАТО.

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# Международная политика # Аким Апачев # Григорий Азарёнок

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