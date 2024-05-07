Апачев: мы столкнулись с армией НАТО, где англосаксы испытывают новые виды оружия руками украинцев

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим успехи российской армии в зоне СВО и поговорим о том, какие сюрпризы ждут ВСУ. В гостях музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим успехи российской армии в зоне СВО и поговорим о том, какие сюрпризы ждут ВСУ. В гостях музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот сейчас враг пытается нас все еще переломить, уничтожить на поле боя. Здесь тоже нельзя списывать со счетов. Ты вот рассказывал о гениальных русских мозгах Кулибиных, которые создают там новые дроны, новое оружие, самоходки и все остальное сами там, что называется, на месте. Но я слежу за их каналами. Хохлы, у них такие же мозги, они примерно этим же и занимаются. И у них много чего интересного есть.
Аким Апачев, военный корреспондент:
Мы сегодня столкнулись с армией НАТО. Сейчас идеальное время для них, для англосаксов, испытать новые виды оружия. Большая часть всего, что идет в Украину – это не украинское производство. Они летают натовской техникой.
Конечно же, мы сегодня столкнулись не с плохо укомплектованной украинской армией, а с высокотехнологичной армией НАТО, которая воюет руками украинцев. Мы сегодня воюем с НАТО.
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