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Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации

07 мая 2024 17:37
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Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. В Кремле прошла церемония инаугурации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вновь избранный лидер принес присягу на Конституции страны, которая наделяет его соответствующими полномочиями на следующие шесть лет – до 2030 года – и дает возможность переизбраться вновь.

Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации-1

Свидетелями важного события в жизни страны стали более 2,5 тысячи человек: представители правительства, Совета Федерации, Госдумы, Администрации президента, губернаторы. Также были приглашены представители основных конфессий, главы диппредставительств, члены общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты.

Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации-4

Владимир Путин, президент России:
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации-7

После выступления прошла вторая традиционная часть церемонии – смотр Президентского полка на Соборной площади вступившим в должность Верховным Главнокомандующим страны. Напомним, что выборы в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, Владимир Путин получил более 87 % голосов избирателей.

# Инаугурация # Владимир Путин

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