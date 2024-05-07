Экономика Германии столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала. Тревогу бьют не только СМИ, но и политики ФРГ, которые заявляют о проблемах в отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, глава одной из немецких партий Фридрих Мерц заявил в интервью местной газете, что стране необходимо провести экономические реформы. Иначе негативные тенденции, в частности отток средств, продолжатся. Нововведения могли бы улучшить климат для предприятий, – считает политик. Но канцлер Германии тем временем вопросами финансов не очень озадачен. Промышленность страны восстанавливается особенно тяжело и медленно. Сектор явно нуждается в государственной поддержке, однако Шольц сконцентрирован на экономике других стран. Накануне он заявил, что в ЕС почти согласовали использование 90 % доходов от замороженных активов России на военные нужды Киева.