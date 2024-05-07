Прямой эфир

Экономика Германии столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала

07 мая 2024 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономика Германии столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала. Тревогу бьют не только СМИ, но и политики ФРГ, которые заявляют о проблемах в отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Германии столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала-1

Так, глава одной из немецких партий Фридрих Мерц заявил в интервью местной газете, что стране необходимо провести экономические реформы. Иначе негативные тенденции, в частности отток средств, продолжатся. Нововведения могли бы улучшить климат для предприятий, – считает политик. Но канцлер Германии тем временем вопросами финансов не очень озадачен. Промышленность страны восстанавливается особенно тяжело и медленно. Сектор явно нуждается в государственной поддержке, однако Шольц сконцентрирован на экономике других стран. Накануне он заявил, что в ЕС почти согласовали использование 90 % доходов от замороженных активов России на военные нужды Киева.

# Кризис в ЕС # Олаф Шольц # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
В Вильнюсе и Каунасе введут комендантский час
07 мая 2024 19:13

В Вильнюсе и Каунасе введут комендантский час

Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации
07 мая 2024 17:37

Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации

Илон Маск поддержал идею Кинга о поединке Путина с Зеленским
07 мая 2024 14:07

Илон Маск поддержал идею Кинга о поединке Путина с Зеленским

СБУ обвиняет двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
07 мая 2024 14:01

СБУ обвиняет двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

Туск: судья Шмидт, выехавший в РБ, имел доступ к секретным документам
07 мая 2024 11:59

Туск: судья Шмидт, выехавший в РБ, имел доступ к секретным документам

В Финляндии сообщили, когда и при каких условиях откроют границу с Россией
07 мая 2024 11:45

В Финляндии сообщили, когда и при каких условиях откроют границу с Россией

Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее
07 мая 2024 10:56

Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее

Армия Израиля взяла под контроль палестинский КПП Рафах на границе с Египтом
07 мая 2024 10:39

Армия Израиля взяла под контроль палестинский КПП Рафах на границе с Египтом

Владимир Путин вступил в должность президента России
07 мая 2024 10:35

Владимир Путин вступил в должность президента России

Хакеры взломали сайт Министерства обороны Великобритании
07 мая 2024 10:33

Хакеры взломали сайт Министерства обороны Великобритании

Армия обороны Израиля начала точечную операцию в восточном районе Рафаха
07 мая 2024 10:24

Армия обороны Израиля начала точечную операцию в восточном районе Рафаха

МО РФ: около границы с Белгородской областью уничтожены опорные пункты ВСУ
07 мая 2024 10:00

МО РФ: около границы с Белгородской областью уничтожены опорные пункты ВСУ