В Вильнюсе и Каунасе введут комендантский час

В Вильнюсе введут комендантский час. Он начнется сегодня, 7 мая, в 10 вечера по минскому времени и продлится до 5 утра. Ограничения также распространятся на Каунас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина таких действий – активная часть военных учений, которые проводит литовская армия. Отметим, что на практике подобная мера в стране введена впервые. Как рассказал офицер Штаба обороны Литвы, комендантский час в столице объявлен для борьбы с разного рода угрозами. В ведомстве пояснили, что в ходе маневров бойцы инсценируют протесты, столкновения и введение мобилизации в стране. Сообщается, что мероприятия не скажутся на привычной жизни горожан. Вместе с тем контроль территории, которая попадает под действие нововведений, будут осуществлять военные подразделения совместно с литовской полицией. Для проверки они могут остановить транспортные средства и потребовать у граждан предъявить документы. Во время учений не будет ограничено движение жителей, но установят блокпосты литовской полиции и комендантских подразделений.