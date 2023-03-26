Альянс двух сверхдержав. К чему приведёт сближение России и Китая?

Видимо, до западных лидеров стало доходить, что происходит на самом деле и какой долгоиграющий эффект будут иметь переговоры Путина и Си в Кремле. Так что Белый дом уже предпринимает попытки перезагрузить отношения с Китаем, но отмотать все назад не так-то просто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне стало известно, что официальные лица США пытались организовать телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином. Но, судя по всему, время разговоров вышло. Хотя Вашингтон не оставляет попытки наладить связь с КНР. США настоятельно рекомендовали Киеву организовать сеанс связи с Пекином. Результат тот же. Пока Си Цзиньпин для президентов этих стран вне зоны доступа. А вот диалог с Москвой у Пекина состоялся и был продолжительным. Для китайской дипломатии особо важен символизм. Однако в этот раз разгадывать тайные посылы китайского лидера не пришлось: все предельно открыто он рассказал еще до официальной встречи в Москве.

Третья после коронавирусной пандемии и первая после переизбрания на пост международная командировка господина Си вызвала заметное оживление в высоких кабинетах. Больше других Зеленский, Шольц и Сунак претендовали на внимание китайского лидера, особенно после представленной Китаем матрицы мира, где, кажется, этим политикам места не нашлось. В качестве протеста Запад поспешил напомнить о себе небольшой провокацией. Международный уголовный суд в Гааге выписал ордере на арест Владимира Путина. Попытка сорвать или хотя бы бросить тень на встречу не удалась. Китай юрисдикцию данного суда не признает.

Ван Вэньбинь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая:

Данный визит будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем.

Си Цзиньпин пробыл в Москве 3 дня. Уже потом эксперты отметят высокую эффективность графика председателя КНР. Россия и Китай определили основные точки взаимного интереса. В портфеле договоренностей: строительство российских АЭС в Китае, увеличение поставов газа и нефти, развитие Северного морского пути, строительство магистрального газопровода через Монголию «Сила Сибири – 2». Его максимальная мощность должна составить 50 миллиардов кубов в год. Это практически столько же, сколько у «Северного потока». «Сила Сибири – 2» позволит удовлетворить растущие потребности Китая в газе и обеспечить голубым топливом Красноярский край, где проживают почти 3 миллиона человек.

Владимир Путин, президент России:

Приоритетной для нас была и остается тематика торгово-экономического взаимодействия, что вполне естественно, учитывая, что Китай прочно занимает позиции ведущего внешнеторгового партнера нашей страны. Наши государства слаженными усилиями удерживают высокую динамику взаимной торговли, которая по итогам прошлого года выросла на 30 %, установив новый рекорд – свыше 185 миллиардов долларов. И нам по силам в уже текущем году преодолеть знаковую отметку в 200 миллиардов.

Вот еще пример символов, не нуждающихся в толковании: Си Цзиньпин встретился с Лавровым и Шойгу. То есть с людьми, которые ответственны за внешнеполитический и военный блок России.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

Благодаря общим усилиям отношения между Китаем и Россией стабильно развиваются в здоровом ключе. Укрепляется политическое доверие между нашими странами, приумножаются общие интересы и народы сближаются.

И уже в завершение визита – будто специально для всех, кого не убедили недвусмысленные посылы китайской стороны – приглашение от господина Си Путину и Мишустину посетить с ответным визитом Китай. Запад такой дружественной атмосферы не оценил. Ведь он всеми возможными способами, через провокации и угрозы, пытался решить главную проблему – не допустить сближения Китая и России.

Джон Керби, официальный представитель Пентагона США:

Это две страны, которые сближаются, видят друг в друге силу. Они хотят изменить правила этой игры. Обе страны хотят увидеть, как остальной мир играет по их правилам.