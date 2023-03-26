Чем опасны боеприпасы с обеднённым ураном? Рассказал Юрий Кнутов

Тренд на эскалацию сохраняется. На неделе мир облетела тревожная новость, о том что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом 20 марта заявила замминистра обороны Королевства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Буквально на следующей день намерения Лондона осудили в ООН. Зампред генсека организации выразил обеспокоенность из-за поставок Киеву таких снарядов. Путин заявил, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее «ядерные компоненты» и будет вынуждена отреагировать.

Но в Лондоне и Вашингтоне делают вид, что искренне не понимают, почему в Кремле так всполошились из-за этих снарядов. В Белом доме считают, что это обычные боеприпасы, и к ядерному оружию они вообще не имеют никакого отношения. И уж тем более не представляют радиационной угрозы. Не видят ничего особенного в обедненном уране и в самой Британии, привычно обвиняя Россию в намеренной эскалации конфликта.

Можно убеждать себя и других в чем угодно, но с фактами не поспоришь. Благодаря своим свойствам обедненный уран используют в военной промышленности. К примеру, он значительно повышает бронебойность танков. Но для человека смертельно опасен. Обедненный уран – радиоактивное и токсичное вещество. Он вызывает серьезные проблемы со здоровьем. В 1999 году НАТО применяло оружие с обедненным ураном при бомбежке Югославии.

На территорию этой страны было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тысяч человек. Смертоносное оружие использовали и во время войны в Ираке. По оценкам ООН, за последние 30 лет США применили не менее 2 000 тонн обедненного урана в этой стране. Отмечается, что высокотоксичное вещество поразило как американских военнослужащих, так и гражданское население Ирака.

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО:

Последнее заявление было представителя Министерства обороны Великобритании о том, что эти снаряды никакой опасности не представляют и это все выдумки России в отношении этих боеприпасов. Было достаточно правильное заявление от целого ряда наших представителей, в том числе политиков, которые прямо сказали: ну, давайте мы тогда проверим действие этих боеприпасов на территории Великобритании и посмотрим, что тогда мирные граждане английские скажут по поводу того, что против них применяется подобное оружие. И я считаю, что это достаточно правильное заявление, потому что англичане пытались выставить эти боеприпасы как невинные, на самом деле лгут. Они прекрасно понимают, что их применение будет преследовать две цели. Первая – это повышенная бронепробиваемость, а вторая – это загрязнение окружающей среды таким образом, что когда, если наши войска будут двигаться вперед, наши военнослужащие будут подвергаться воздействию этой радиоактивной пыли и со временем, через два-три года, у них начнутся проблемы со здоровьем достаточно серьезные, которые нам потом придется лечить.