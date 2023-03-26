Белград в огне. Вспоминаем встречу Лукашенко и Милошевича 24 года назад

Мы еще раз подчеркиваем, что наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Да и история нас многому учит. В этом плане показательна ситуация и на Украине, и еще раньше – в Югославии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы еще раз подчеркиваем, что наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Да и история нас многому учит. В этом плане показательна ситуация и на Украине, и еще раньше – в Югославии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе исполнилось 24 года с начала спецоперации НАТО против этой балканской страны. Первые бомбы упали на Белград вечером 24 марта 1999 года. Формальным поводом для атаки стал отказ Югославии вывести войска из Косова и пустить натовские части. Для достижения гуманитарных целей (это было официальным прикрытием для начала вторжения) Запад выпустил 3 тысячи крылатых ракет, сбросил 80 тысяч тонн авиабомб. В итоге погибли тысячи мирных жителей. Натовские удары разрушили посольство КНР в Белграде, трое китайских граждан погибли, 20 были ранены. Этот день сегодня вспоминают и в Пекине, где бомбардировки Запада сразу назвали варварскими.
В определенный момент маячила перспектива сухопутной операции – как в Украине, но в Югославии НАТО пришлось бы куда тяжелее. Запад наткнулся на масштабное сопротивление. А эти бомбардировки осуждали во всем мире. В этой обстановке в Белград вылетел Президент Беларуси. НАТО угрожала, что не гарантирует безопасный коридор для самолета, а по прилете удары по столице продолжились. Так, под обстрелами, Президент Беларуси и встречался со Слободаном Милошевичем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я рад, что прилетел в это трудное время для этой страны в Белград. Думаю, что, я уже сказал в аэропорту в Минске, если мы на несколько миллиметров приблизимся к миру в это время и будем способствовать этому, белорусская делегация…
Как и сегодня, Президент Беларуси выступал миротворцем. Но для России вхождение Югославии в состав Союзного государства, а Белград тогда выражал такое желание, означало войну с коллективным Западом, примерно так, как это происходит сегодня в Украине. Этого боялись: российская армия в тот момент была связана Чечней и в целом ослаблена.
Но для нас все это стало уроком. Во-первых, Запад уничтожил Югославию не потому, что она представляла угрозу, а потому что была конкурентом в Европе. На тот момент эта страна она могла тягаться с Францией и Германией. Во-вторых, Запад пошел на самые грязные методы. В-третьих, окончательно пропали иллюзии, что с Западом можно договориться и жить в мире. Одновременно на Югославию напали 19 западных стран.
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