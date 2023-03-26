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Европейский союз угрожает санкциями за размещение РФ ядерного оружия в Беларуси

26 марта 2023 16:15
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Евросоюз готов к применению новых санкций, если Российская Федерация разместит ядерное оружие на территории Беларуси, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 

ЕС ответит, это эскалация и угроза европейской безопасности, приводит слова Борреля РИА Новости. Ранее сообщалось, что договоренность о размещении на белорусской территории тактического ядерного оружия РФ достигнута между президентами Беларуси и России. Уточняется, что вопрос касается не передачи, а размещения. Поводом к принятию такого решения стало обращение Польши к Штатам с просьбой о передаче ядерного оружия стране.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал еще один фактор, который способствовал договоренностям разместить ядерное оружие в Беларуси: намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном. Российский лидер обратил внимание, что РФ сейчас делает то, что Штаты реализовывали десятки лет. Путин сообщил, что возведение хранилища для ТЯО на территории Беларуси завершится 1 июля 2023 года.

Песков: реакция Запада не скажется на решении РФ по ядерному оружию в Беларуси

# Санкции # Жозеп Боррель # Владимир Путин

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