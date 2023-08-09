Алексей Авдонин: африканские страны бросили Западу вековой вызов

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Для США Нигер являлся важной платформой для сбора разведывательной информации в регионе. На территории страны размещаются две американские базы беспилотников. Благодаря им Соединенные Штаты Америки собирают и собирали до сегодняшнего момента разведанные по всему региону Сахеля.

Карта Западной Африки. Мы видим, какой список стран уже заявили о своих истинных желаниях, не согласны с тем курсом, проводимым западным миром на протяжении многих лет. Есть предпосылки к формированию определенного блока антизападного? То есть западная часть Африки против Запада – гегемона, который с этим статусом прощается.