Алексей Авдонин: африканские страны бросили Западу вековой вызов
Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Для США Нигер являлся важной платформой для сбора разведывательной информации в регионе. На территории страны размещаются две американские базы беспилотников. Благодаря им Соединенные Штаты Америки собирают и собирали до сегодняшнего момента разведанные по всему региону Сахеля.
Карта Западной Африки. Мы видим, какой список стран уже заявили о своих истинных желаниях, не согласны с тем курсом, проводимым западным миром на протяжении многих лет. Есть предпосылки к формированию определенного блока антизападного? То есть западная часть Африки против Запада – гегемона, который с этим статусом прощается.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Надо подчеркнуть самый главный аспект, что если бы такая ситуация произошла лет 30 назад, когда развалился Советский Союз, развалилась организация Варшавского договора и в Нигерии произошел государственный переворот. На следующий день или через несколько дней военные объявили о том, что блокируют полностью экспорт урана. Что бы было? Туда бы прилетели сразу натовские самолеты, начали бы бомбить и ни на какие бы страны Западной Африки не смотрели. Все бы сидели, тихо смотрели, как идет бомбежка Нигера и других стран, которые бы выступили в поддержку.
А сейчас самое главное – что произошло? Запад это сделать не может, НАТО это сделать не может. То есть африканские страны, понимая, какая сейчас геополитическая ситуация, бросили вызов Западу, бросили вековой вызов. Представьте, сколько Запад, колониальные страны вывозили представителей африканских народов в США, как эксплуатировали их у себя в Европе. А сейчас, фактически через 400-500 лет после этой эксплуатации, они в открытую заявили о том, что они свободные и будут развивать самостоятельно свою национальную экономику. Они не хотят быть колониями, они говорят: хотите купить у нас уран – покупайте, но только по нормальным ценам, не эксплуатируйте нас. Вот в чем разница.
Алексей Авдонин:
И поэтому другие страны, увидя этот посыл, национальное освободительное движение, они начали присоединяться. То есть, фактически, мы видим новую волну национально-освободительного движения. Оно уже имело место и в XIX веке, и после Второй мировой войны, это активно поддерживал Советский Союз. Но сейчас мы видим, что благодаря позиции России, которая ведет мощнейшую борьбу, войну с коллективным Западом, другие страны воспряли. Они получили дух, который поднимает их, и они говорят: нет, пришло время, когда мы сможем победить. Вот что главное.
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