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3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня

03 апреля 2022 08:10
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Работа по проекту договора между Россией и Украиной должна возобновиться в 4 апреля. Об этом сообщил Владимир Мединский, комментируя подготовку документа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня-1

Сегодня планируется эвакуация иностранных граждан из Мариуполя. Россия откроет гуманитарный коридор. Министерство обороны страны заявило о гарантиях прекращения огня.  

3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня-4

Также Москва готова обеспечить заход судов, которые помогут с эвакуацией, в порт Бердянска и выход из него. Однако гуманитарный коридор возможен только при полном содействии киевских властей и соблюдении сторонами режима тишины. В связи с чем Минобороны призвало международные организации обязать Киев письменно уведомить о готовности к эвакуации до 15:00.  

3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня-7

Ситуация в Донбассе остается напряженной. ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Только за это утро украинские войска открывали огонь около 10 раз.  

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# Международная политика # Владимир Мединский # Фотофакт

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