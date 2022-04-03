3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня

Работа по проекту договора между Россией и Украиной должна возобновиться в 4 апреля. Об этом сообщил Владимир Мединский, комментируя подготовку документа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа по проекту договора между Россией и Украиной должна возобновиться в 4 апреля. Об этом сообщил Владимир Мединский, комментируя подготовку документа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня планируется эвакуация иностранных граждан из Мариуполя. Россия откроет гуманитарный коридор. Министерство обороны страны заявило о гарантиях прекращения огня.
Также Москва готова обеспечить заход судов, которые помогут с эвакуацией, в порт Бердянска и выход из него. Однако гуманитарный коридор возможен только при полном содействии киевских властей и соблюдении сторонами режима тишины. В связи с чем Минобороны призвало международные организации обязать Киев письменно уведомить о готовности к эвакуации до 15:00.
Ситуация в Донбассе остается напряженной. ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Только за это утро украинские войска открывали огонь около 10 раз.
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