3 апреля планируется эвакуация людей из Мариуполя. Россия заявила о гарантиях прекращения огня

Работа по проекту договора между Россией и Украиной должна возобновиться в 4 апреля. Об этом сообщил Владимир Мединский, комментируя подготовку документа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня планируется эвакуация иностранных граждан из Мариуполя. Россия откроет гуманитарный коридор. Министерство обороны страны заявило о гарантиях прекращения огня.