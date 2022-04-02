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ВСУ не пропускают мирное население через блокпосты – власти ЛНР

02 апреля 2022 13:15
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В Украине на 2 апреля для вывода мирного населения из опасных районов согласовано открытие семи гуманитарных коридоров. Почти на всех организован беспрепятственный выход всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВСУ не пропускают мирное население через блокпосты – власти ЛНР-1

Несколько иная ситуация в Донбассе. По сообщениям властей ЛНР, там украинские военные не дают выходить местным жителям и не пропускают через блокпосты, ставя под угрозу жизни людей.

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# Международная политика # Фотофакт

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