Зеленский, Путин и Байден. Американские СМИ сообщили, как можно было сохранить мир в Украине

Конфликта в Украине, как и жертв, и разрушений можно было избежать. Об этом свидетельствует расследование издания The Wall Street Journal. Опубликован объемный материал, из которого следует, что у Зеленского был шанс сохранить страну, но он им не воспользовался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.