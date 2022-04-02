Зеленский, Путин и Байден. Американские СМИ сообщили, как можно было сохранить мир в Украине
Конфликта в Украине, как и жертв, и разрушений можно было избежать. Об этом свидетельствует расследование издания The Wall Street Journal. Опубликован объемный материал, из которого следует, что у Зеленского был шанс сохранить страну, но он им не воспользовался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ предложил украинскому президенту отказаться от планов вступления в НАТО и объявить нейтралитет. Пакт должны были подписать Путин и Байден, которые совместно гарантируют безопасность Украины. Однако Зеленский отверг это предложение.
Издание пишет, что слова Зеленского обеспокоили Шольца. Немецкий канцлер признал, что шансы на мир стремительно тают. И оказался прав.