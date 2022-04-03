В Нью-Йорке американцы провели акцию в поддержку России и Донбасса

Новости США. В Нью-Йорке американцы вышли на улицы в поддержку России и Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты выкрикивали лозунги «Закройте НАТО» и «Остановите террор неонацистов в Украине». По мнению участников акции, западная пропаганда подает ситуацию в выгодном для администрации Байдена свете. Поэтому люди не знают всех обстоятельств украинского кризиса. Работу СМИ собравшиеся назвали «бомбардировкой» американцев.