Британцы призывают Бориса Джонсона уйти в отставку из-за падения уровня жизни

Новости Великобритании. Протестные настроения нарастают в западных странах. Накануне тысячи британцев в разных городах вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ростом цен на электроэнергию. Демонстранты призвали уйти в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ухудшение жизни люди связывают с введенными Западом антироссийскими санкциями. В Великобритании почти 90 % населения столкнулись с «топливной бедностью». Кроме роста цен на энергоносители, жителям также предстоит пережить рост цен на продовольствие. В результате все больше людей оказываются в очень трудной ситуации.