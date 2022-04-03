Прямой эфир

Британцы призывают Бориса Джонсона уйти в отставку из-за падения уровня жизни

03 апреля 2022 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Протестные настроения нарастают в западных странах. Накануне тысячи британцев в разных городах вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ростом цен на электроэнергию. Демонстранты призвали уйти в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британцы призывают Бориса Джонсона уйти в отставку из-за падения уровня жизни-1

Ухудшение жизни люди связывают с введенными Западом антироссийскими санкциями. В Великобритании почти 90 % населения столкнулись с «топливной бедностью». Кроме роста цен на энергоносители, жителям также предстоит пережить рост цен на продовольствие. В результате все больше людей оказываются в очень трудной ситуации.  

# Акции протеста # Борис Джонсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Казахстане предотвращено покушение на Касыма-Жомарта Токаева
03 апреля 2022 07:36

В Казахстане предотвращено покушение на Касыма-Жомарта Токаева

Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль 136 населённых пунктов
02 апреля 2022 18:02

Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль 136 населённых пунктов

В Германии чиновники призывают жителей сократить потребление газа, при этом повышают себе зарплаты
02 апреля 2022 18:01

В Германии чиновники призывают жителей сократить потребление газа, при этом повышают себе зарплаты