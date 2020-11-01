Владимир Караник: «Ограничение необязательных контактов снижает нагрузку на систему здравоохранения почти в два раза»

Новости Беларуси. Эта неделя отметилась не самым приятным мировым рекордом – на планете был зафиксирован самый большой среднесуточный прирост по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По количеству зараженных первое место удерживают Соединенные Штаты Америки, тяжелая ситуация в Индии и Бразилии. Не все ладно и у наших соседей.

Беларусь на их фоне выглядит неплохо за счет комплекса разработанных в нашей стране мероприятий. Но если медики самоотверженно и сплоченным составом готовы бороться с этой напастью, то вот сами жители сильно расслабились, из-за чего осеннюю волну COVID называют более массовой по сравнению с весенней.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы всегда говорим, что ограничение необязательных контактов на 25 % снижает нагрузку на систему здравоохранения практически в два раза. Мы призываем к одному. Но сейчас, чего греха таить, мы видим то, что происходит и на улицах, то, что происходит в соцсетях. Плюс, опять же, те акции, которые периодически проходят на улице, мы тоже понимаем, что это очень тесные контакты, это использование, по сути, одних бутылок с водой и пренебрежение мерами предосторожности.