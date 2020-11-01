«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии

Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется увеличение количества новых случаев COVID-19. Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Использование защитных масок, особенно в общественных местах, социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск. Но если медики готовы бороться с этой напастью, то вот сами белорусы, откровенно, говоря сильно расслабились.

Галина Буро, корреспондент:

О пользе ношения маски в общественных местах знает, пожалуй, каждый. А еще о том, что руки надо обрабатывать санитайзерами или антисептическими средствами на основе этанола. Его должно быть не меньше 60 %. Но всегда ли то, что мы знаем, мы же и соблюдаем?

– Скажите, пожалуйста, почему вы работаете, маску неправильно носите?

– В смысле неправильно?

– Носик должен быть всегда закрыт. Вот вы открыли его, все время трогаете. Маска должна не спадать. Если вы дотронулись, вы сейчас должны менять масочку.

Продуктовый магазин – еще один хит по массовому скоплению людей. В него ходят все, отсюда и повышенные требования к соблюдению продавцами санитарных мер. Гродненский областной санэпид постоянно мониторит. Специалисты уверены: в борьбе с СOVID одной маской сыт не будешь, нужен целый комплекс мер. Информационные листы и дезраствор на входе есть, а вот одноразовые перчатки для покупателей надо бы перевесить, чтобы человек сначала брал перчатки, а уж потом корзину. И никакого захламления рабочих мест.

Захламление мешает уборке. А чистота среди продуктов питания – залог здоровья. Идем дальше. Разметка для социального дистанцирования нанесена, хлебобулочные изделия запакованы в пленку. Стоп, а почему одна из продавцов не переоделась в форму? Это тоже важное правило. Круговорот бацилл из-за домашней одежды нам не нужен. Нарушение тут же устраняется.

Галина Бекиш, старший продавец магазина:

Люди наши пользуются, очень благодарны, что у нас все можно купить: и маски одноразовые, и перчатки. Мелкие замечания, конечно, бывают. Мы стараемся, все устраняем. Но вот что получается: одни стараются, а другие как-то не очень.

В больших магазинах я в маске хожу. А вот в такой забежала буквально на пять минут и просто не одела, спешила. В небольших кафе и барах вопросов возникает больше. Элементарно с дезрастворами для покупателей. «Надеемся, что подъём не продлится до февраля». Владимир Караник рассказал о возможном развитии пандемии коронавируса в Беларуси

И хоть продавец как-то неуверенно пытается рассказать, что при входе в кафе есть антисептик, мы его так и не нашли. Собственно, как не нашли и журнал для записи температуры тела работников, и разметку на полу для социального дистанцирования возле кассы, и расстояния между столиками и стульями.

Стулья расставлены без учета метр-полтора друг от друга. Сказано – значит, по одному надо убирать. Было время с 27-го.

Скажем больше, владельцам точки общепита не знать о санитарно-эпидемиологических мерах во вторую волну коронавируса, согласитесь, странно. Кстати, санстанция на нарушения указала им еще четыре дня назад.

У нас декрет № 7 Президента Республики Беларусь об осуществлении предпринимательской деятельности. Написал все для вас. И вы доброжелательные, и вы должны поддерживать. Там третьим пунктом: поддерживать чистоту и порядок, соблюдать все требования законодательства. Там написано в декрете № 7. Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения. И я спрашиваю в очередной раз: кому нам эти нарушения сказать, чтобы не давать вам месяц, три, четыре? Такого нет у вас! Кстати, за то время, пока ругались, можно было устранить все нарушения. Но так, по всей видимости, неинтересно.

Марина Руфкина, заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В октябре санитарно-эпидемиологической службой проверено больше, чем 600 торговых объектов, в том числе объектах общественного питания и рынках. Практически в 50 % случаев найдены нарушения. В объектах общественного питания при первичном выявлении нарушений санэпидслужба дает рекомендации, если эти нарушения не создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека.

На сознательность же белорусов пытаются повлиять сами жители. Делают замечания тем, кто не соблюдает антиковидные правила.