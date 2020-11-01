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«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии

01 ноября 2020 17:45
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Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется увеличение количества новых случаев COVID-19. Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Использование защитных масок, особенно в общественных местах, социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск. Но если медики готовы бороться с этой напастью, то вот сами белорусы, откровенно, говоря сильно расслабились.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-1

Галина Буро, корреспондент: 
О пользе ношения маски в общественных местах знает, пожалуй, каждый. А еще о том, что руки надо обрабатывать санитайзерами или антисептическими средствами на основе этанола. Его должно быть не меньше 60 %. Но всегда ли то, что мы знаем, мы же и соблюдаем?

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-4

– Скажите, пожалуйста, почему вы работаете, маску неправильно носите?
– В смысле неправильно? 
– Носик должен быть всегда закрыт. Вот вы открыли его, все время трогаете. Маска должна не спадать. Если вы дотронулись, вы сейчас должны менять масочку.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-7

Продуктовый магазин – еще один хит по массовому скоплению людей. В него ходят все, отсюда и повышенные требования к соблюдению продавцами санитарных мер. Гродненский областной санэпид постоянно мониторит. Специалисты уверены: в борьбе с СOVID одной маской сыт не будешь, нужен целый комплекс мер. Информационные листы и дезраствор на входе есть, а вот одноразовые перчатки для покупателей надо бы перевесить, чтобы человек сначала брал перчатки, а уж потом корзину. И никакого захламления рабочих мест.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-10

Захламление мешает уборке. А чистота среди продуктов питания – залог здоровья. Идем дальше. Разметка для социального дистанцирования нанесена, хлебобулочные изделия запакованы в пленку. Стоп, а почему одна из продавцов не переоделась в форму? Это тоже важное правило. Круговорот бацилл из-за домашней одежды нам не нужен. Нарушение тут же устраняется.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-13

Галина Бекиш, старший продавец магазина:
Люди наши пользуются, очень благодарны, что у нас все можно купить: и маски одноразовые, и перчатки. Мелкие замечания, конечно, бывают. Мы стараемся, все устраняем.

Но вот что получается: одни стараются, а другие как-то не очень.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-16

В больших магазинах я в маске хожу. А вот в такой забежала буквально на пять минут и просто не одела, спешила.

В небольших кафе и барах вопросов возникает больше. Элементарно с дезрастворами для покупателей.

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«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-19

И хоть продавец как-то неуверенно пытается рассказать, что при входе в кафе есть антисептик, мы его так и не нашли. Собственно, как не нашли и журнал для записи температуры тела работников, и разметку на полу для социального дистанцирования возле кассы, и расстояния между столиками и стульями.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-22

Стулья расставлены без учета метр-полтора друг от друга. Сказано – значит, по одному надо убирать. Было время с 27-го. 

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-25

Скажем больше, владельцам точки общепита не знать о санитарно-эпидемиологических мерах во вторую волну коронавируса, согласитесь, странно. Кстати, санстанция на нарушения указала им еще четыре дня назад.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-28

У нас декрет № 7 Президента Республики Беларусь об осуществлении предпринимательской деятельности. Написал все для вас. И вы доброжелательные, и вы должны поддерживать. Там третьим пунктом: поддерживать чистоту и порядок, соблюдать все требования законодательства. Там написано в декрете № 7. Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения. И я спрашиваю в очередной раз: кому нам эти нарушения сказать, чтобы не давать вам месяц, три, четыре? Такого нет у вас!  

Кстати, за то время, пока ругались, можно было устранить все нарушения. Но так, по всей видимости, неинтересно. 

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-31

Марина Руфкина, заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В октябре санитарно-эпидемиологической службой проверено больше, чем 600 торговых объектов, в том числе объектах общественного питания и рынках. Практически в 50 % случаев найдены нарушения. В объектах общественного питания при первичном выявлении нарушений санэпидслужба дает рекомендации, если эти нарушения не создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-34

На сознательность же белорусов пытаются повлиять сами жители. Делают замечания тем, кто не соблюдает антиковидные правила.

«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии-37

– Социальную дистанцию люди соблюдают в магазине? 
– Дистанцию нет. Стоят, может, на полметра друг от друга – такая дистанция. Вот я сейчас: женщина прямо со мной, чуть ли не на плечи.

Слова не беспочвенны. Вторая волна обогнала первую по количеству заболевших. Радует, что вирус утратил вирулентность. Зато чаще тест положительный оказывается у молодежи. Может, потому что слишком расслабились?

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса? Подробности здесь.

# Коронавирус # общество # Галина Бекиш # Марина Руфкина # Галина Буро # Фотофакт

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