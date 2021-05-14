160 самолётов ночью 14 мая атаковали Израиль. Снимки со спутника показывают масштаб разрушений

На Ближнем Востоке растет градус напряженности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армия обороны Израиля заявила, что ночью с 13 на 14 мая 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут.

Снимки со спутника показывают масштаб боевых действий. На кадрах горящий после ракетного обстрела резервуар в израильском городе Ашкелон, а кроме того, здание, разрушенное в результате удара авиации по сектору Газа.

Тем временем Израиль готовится к наземной операции. В соцсетях очевидцы публикуют видео с танками, которые движутся в направлении границы с сектором Газа. У солдат есть приказ быть готовыми к атаке в любой момент.