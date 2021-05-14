Прямой эфир

160 самолётов ночью 14 мая атаковали Израиль. Снимки со спутника показывают масштаб разрушений

14 мая 2021 15:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Ближнем Востоке растет градус напряженности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армия обороны Израиля заявила, что ночью с 13 на 14 мая 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут.

160 самолётов ночью 14 мая атаковали Израиль. Снимки со спутника показывают масштаб разрушений-1

Снимки со спутника показывают масштаб боевых действий. На кадрах горящий после ракетного обстрела резервуар в израильском городе Ашкелон, а кроме того, здание, разрушенное в результате удара авиации по сектору Газа.

Тем временем Израиль готовится к наземной операции. В соцсетях очевидцы публикуют видео с танками, которые движутся в направлении границы с сектором Газа. У солдат есть приказ быть готовыми к атаке в любой момент.

160 самолётов ночью 14 мая атаковали Израиль. Снимки со спутника показывают масштаб разрушений-4

Ранее министр обороны одобрил мобилизацию еще 9 тысяч резервистов. Тем временем боевики движения ХАМАС сообщают о нанесении удара по израильскому химзаводу. Атака была совершена с использованием беспилотника. Генсек ООН призвал к немедленному прекращению конфликта.

Читайте также:

Израиль стягивает войска к сектору Газа и готовится к наземной операции

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу

# Конфликт на Ближнем Востоке # Антониу Гутерриш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четырёхметровый робот-пылесос начал убирать улицы Финляндии
14 мая 2021 15:51

Четырёхметровый робот-пылесос начал убирать улицы Финляндии

В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами
14 мая 2021 15:46

В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами

Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов
14 мая 2021 15:43

Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов