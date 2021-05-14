Четырёхметровый робот-пылесос начал убирать улицы Финляндии

Машина передвигается автономно и имеет технические опции, благодаря которым способна избегать столкновений. Максимальная скорость – 10 километров в час, но во время уборки робот двигается со скоростью от 2 до 6 километров в час. Его заряда хватает на 8 часов интенсивной уборки.

Сейчас железный мастер чистоты трудится в тестовом режиме. Серийное производство роботов-пылесосов намечено на 2022 год.