Прямой эфир

Четырёхметровый робот-пылесос начал убирать улицы Финляндии

14 мая 2021 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Финляндии. Улицы столицы Финляндии начал убирать четырехметровый робот-пылесос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырёхметровый робот-пылесос начал убирать улицы Финляндии-1

Машина передвигается автономно и имеет технические опции, благодаря которым способна избегать столкновений. Максимальная скорость – 10 километров в час, но во время уборки робот двигается со скоростью от 2 до 6 километров в час. Его заряда хватает на 8 часов интенсивной уборки.

Сейчас железный мастер чистоты трудится в тестовом режиме. Серийное производство роботов-пылесосов намечено на 2022 год.

# Бытовая техника # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами
14 мая 2021 15:46

В мечети Афганистана прогремел взрыв. На эти дни власти страны заключали перемирие с талибами

Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов
14 мая 2021 15:43

Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов

Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса
14 мая 2021 15:30

Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса