Прямой эфир

Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов

14 мая 2021 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Бывший президент США Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов для своих сторонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точные дата и место проведения мероприятий пока неизвестны. Скорее всего, это произойдет перед Днем независимости.

Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов-1

Трамп не выступал на публичных мероприятиях с 6 января, когда его сторонники разгромили Капитолий и помешали утверждению президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов-4

Ранее сообщалось, что экс-президент США запустил собственный сайт. С помощью этого ресурса он сможет общаться со своими сторонниками.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса
14 мая 2021 15:30

Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу
14 мая 2021 12:22

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной
14 мая 2021 12:14

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной