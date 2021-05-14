Новости США. Бывший президент США Дональд Трамп намерен в июне возобновить проведение митингов для своих сторонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точные дата и место проведения мероприятий пока неизвестны. Скорее всего, это произойдет перед Днем независимости.

Трамп не выступал на публичных мероприятиях с 6 января, когда его сторонники разгромили Капитолий и помешали утверждению президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.